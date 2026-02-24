Refuerzan vigilancia sanitaria por Cuaresma en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Ante el inicio de la temporada de Cuaresma y el incremento en la compra de pescados y mariscos, la Dirección de Regulación y Fomento Sanitario intensificará acciones de vigilancia para proteger la salud de la población.

El coordinador de Regulación y Fomento Sanitario de la Jurisdicción Sanitaria Número Uno, Ernesto Morales, informó que durante este periodo se reforzarán las recomendaciones para la adquisición segura de productos del mar, así como las visitas de verificación a establecimientos.

Detalló que se colocarán cartelones informativos en centros comerciales, mercados y puntos de venta donde se expendan productos crudos y cocidos, con el objetivo de orientar a los consumidores sobre las características que deben revisar antes de comprar.

Entre las principales sugerencias para identificar productos frescos destacan: que el pescado tenga los ojos brillantes y no opacos, que no desprenda mal olor, que las escamas estén firmemente adheridas y que se conserve a una temperatura menor a 4 grados centígrados.

Morales subrayó que los pescados y mariscos son productos altamente perecederos, por lo que deben mantenerse en adecuada refrigeración para evitar su descomposición.

Asimismo, advirtió sobre el consumo de alimentos crudos como el ceviche. "Es importante evitar la creencia de que el limón cuece el producto o elimina bacterias; esto no es así. Los alimentos deben someterse a un proceso adecuado de cocción para reducir riesgos sanitarios", señaló.

Acciones de la autoridad

Como parte del operativo de Cuaresma, personal sanitario realizará visitas de verificación en restaurantes, pescaderías, centros comerciales y demás establecimientos dedicados a la venta de estos productos.

Durante las inspecciones se revisarán las condiciones sanitarias de los locales y se tomarán muestras de alimentos crudos y cocidos, las cuales serán enviadas al laboratorio estatal para su análisis.

Las sanciones, explicó el funcionario, dependerán de las irregularidades detectadas; sin embargo, el objetivo principal es la prevención. "Buscamos que los establecimientos cumplan con las condiciones sanitarias antes de aplicar una medida correctiva", precisó.

Recomendaciones para el manejo doméstico

Para el manejo doméstico, la autoridad sanitaria recomienda: mantener los productos refrigerados hasta su preparación, evitar la contaminación cruzada con otros alimentos, cocinar completamente pescados y mariscos y consumirlos lo antes posible tras su compra.

La Jurisdicción Sanitaria reiteró el llamado a la población y a los comerciantes a cumplir con las medidas de higiene para prevenir enfermedades gastrointestinales durante esta temporada.