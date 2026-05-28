Detenido trabajador de la CFE por exhibicionismo y acoso en la Macroplaza de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad fue detenido y puesto a disposición de un juez tras ser acusado de presuntos actos de exhibicionismo y acoso contra una joven en la Macroplaza de Piedras Negras.

El imputado, identificado como Pedro N, de 36 años, fue arrestado luego de que una mujer de 22 años denunciara ante el Centro de Empoderamiento de la Mujer que el sujeto presuntamente le mostró sus partes íntimas mientras realizaba actividad física en dicho espacio público.

De acuerdo con la denuncia, los hechos ocurrieron la noche del martes, cuando el hombre se aproximó a la víctima y comenzó a incurrir en conductas de acoso.

Tras recibir el reporte, corporaciones de seguridad desplegaron un operativo que permitió ubicar y asegurar al señalado, quien posteriormente fue consignado ante el Ministerio Público.

La Fiscalía informó que el expediente ya fue judicializado con persona detenida, por lo que será un juez quien determine en audiencia inicial la situación legal del acusado.

Mientras tanto, las autoridades continúan integrando pruebas y recabando testimonios para fortalecer la carpeta de investigación relacionada con el caso.