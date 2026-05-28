Rechaza Cabildo cuenta pública por novena ocasión

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Durante la segunda sesión ordinaria de Cabildo correspondiente al mes de mayo, celebrada este miércoles 27 de mayo, los regidores votaron en contra del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública relativo a los estados de situación financiera y de actividades del periodo comprendido del 1 al 30 de abril de 2026.

Con esta negativa, el Gobierno Municipal acumula ya ocho rechazos a cuentas públicas mensuales, trimestrales e incluso al informe anual desde el inicio de la actual administración.

Rechazos acumulados en el Cabildo

Entre las cuentas desechadas previamente se encuentran la mensual de abril de 2025, la correspondiente al tercer trimestre de ese mismo año, así como las cuentas mensuales de septiembre y octubre de 2025. A ello se suman diversos estados financieros rechazados durante 2026.

El rechazo reiterado de las cuentas públicas ha derivado en constantes confrontaciones políticas entre el alcalde y regidores de oposición, quienes durante distintas sesiones han cuestionado rubros de gasto, movimientos administrativos y decisiones financieras del Gobierno Municipal.

Reacciones del alcalde

Pese a ello, el alcalde ha minimizado públicamente los efectos de estas votaciones al señalar que el rechazo del Cabildo no implica automáticamente observaciones definitivas por parte de la Auditoría Superior del Estado.

Sin embargo, la acumulación de negativas ha mantenido el manejo financiero del Ayuntamiento como uno de los principales focos de conflicto político al interior del Cabildo de Piedras Negras.