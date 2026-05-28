Blindan Coahuila rumbo a elecciones; mantendrán operativo de seguridad

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, aseguró que la entidad mantiene condiciones de seguridad para el próximo proceso electoral, aunque advirtió que las corporaciones no bajarán la guardia y continuarán reforzando la vigilancia en todas las regiones del Estado.

Durante una visita a Piedras Negras, el funcionario destacó que existe coordinación permanente entre autoridades municipales, estatales y federales para garantizar tranquilidad antes, durante y después de la jornada electoral.

Acciones de la autoridad

Fernández Montañez señaló que las estrategias de prevención y reacción se mantienen activas con participación del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y corporaciones de seguridad locales. "El trabajo coordinado ha fortalecido la capacidad de respuesta ante cualquier situación de riesgo", sostuvo.

Actividades preventivas en la comunidad

El fiscal encabezó además actividades preventivas con estudiantes del CECyTEC, donde impartió una conferencia enfocada en problemáticas como drogas, violencia intrafamiliar y suicidio, temas que calificó como prioritarios dentro de las acciones de prevención social.

Finalmente, reiteró que las autoridades estatales mantendrán presencia operativa en todo Coahuila con el objetivo de brindar seguridad y garantizar condiciones de tranquilidad para la ciudadanía durante el desarrollo del proceso electoral.