Reconoce Municipio que el fraccionamiento "El Álamo" se construye sobre cauce natural de agua

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — El director de Obras Públicas, Gibrán González, reconoció este miércoles durante la conferencia matutina municipal que el área donde se desarrolla el nuevo fraccionamiento "El Álamo" corresponde a un paso natural de agua proveniente de distintos sectores de la ciudad.

"Este es un caudal natural... su cauce natural es por este sitio", declaró el funcionario, quien además admitió que "toda esta agua naturalmente debería escurrir" por esa zona.

Las declaraciones ocurrieron luego de que, tras las lluvias recientes, circularan imágenes de fuertes corrientes atravesando el predio donde actualmente se realizan trabajos de urbanización.

Durante su explicación, González reconoció también que el desarrollo aún carece de infraestructura básica concluida.

"Actualmente todavía ni una sola casa se ha empezado a construir porque ni siquiera tenemos calles, no tenemos tubería, no tenemos nada", afirmó.

El funcionario detalló que el canal proyectado para contener el flujo pluvial "es prácticamente el ancho de una calle".

Asimismo, admitió el impacto que provocaron las imágenes difundidas en redes sociales y medios locales.

"Alarmaron obviamente a las personas que circulaban por ahí, a vecinos", señaló. "La nota el día de ayer fue que está bajando mucha agua por el fraccionamiento nuevo".

Por separado, regidores informaron a este medio que el fraccionamiento no fue sometido a votación del Cabildo, sino autorizado por el Consejo de Urbanismo, integrado por funcionarios municipales.

Entre sus integrantes se encuentran el alcalde Jacobo Rodríguez; el director de Obras Públicas, Gibrán González; el director de Imagen Urbana y Ecología, Alexis González; así como el presidente honorario del consejo, Juan Morales de la Tijera, entre otros.

Pese a ello, el alcalde defendió el proyecto y aseguró que "no es ningún problema", aun cuando durante la propia conferencia su administración reconoció públicamente que el sitio corresponde al cauce natural por donde escurre agua de varios sectores de la ciudad.