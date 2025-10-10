Denuncian presunto maltrato en el kínder Miguel Hidalgo de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Madres de familia del jardín de niños Miguel Hidalgo, ubicado en la colonia Presidentes, denunciaron que una maestra interina presuntamente ha mostrado conductas inapropiadas hacia los menores, como gritarles y golpear el escritorio durante las clases.

Blanca Rosa del Campo Farías, jefa de sector de educación preescolar federal, informó que la situación fue reportada el pasado lunes por un grupo de madres preocupadas, quienes expusieron el caso ante la directora del plantel.

"Las mamás manifestaron que sus hijos sienten miedo de asistir al jardín, porque la maestra les habla fuerte o golpea el escritorio. La directora atendió la queja y nos informó de inmediato para dar seguimiento", explicó Del Campo Farías.

La funcionaria detalló que la educadora señalada inició labores el 1 de octubre, como sustituta temporal de una docente con permiso prejubilatorio, y que hasta el momento no se tenían antecedentes de comportamientos similares.

La directora, la supervisora y la jefa de sector acordaron realizar una investigación interna para evaluar tanto el desempeño de la maestra como el comportamiento del grupo, además de establecer diálogo con los padres de familia.

"Ayer se realizó una reunión con cerca de 18 padres. Se les explicó que el caso está siendo atendido y que se busca garantizar un ambiente sano y seguro para los niños", agregó la jefa de sector.

Aunque no se ha establecido un plazo para concluir la revisión, Del Campo Farías subrayó que la prioridad es el bienestar de los alumnos.

"No podemos permitir que ningún niño sea agredido, venga de quien venga. Estamos observando y se tomarán medidas si es necesario", concluyó.