Captan a empleados del municipio tirando PERROS MUERTOS en basurero de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un video difundido la noche del jueves ha desatado una ola de indignación en redes sociales y entre organizaciones defensoras de animales, al mostrar a empleados municipales de Piedras Negras arrojando cuerpos de perros muertos en un basurero local.

En la grabación se observa cómo una camioneta oficial del Ayuntamiento ingresa al sitio de desechos, mientras dos trabajadores descienden del vehículo y lanzan los cadáveres de al menos una decena de perros desde la caja de la unidad. Los logotipos del Gobierno Municipal son claramente visibles, lo que ha generado fuertes críticas por parte de la ciudadanía.

El material fue grabado por un ciudadano que se encontraba en el lugar, y rápidamente se viralizó, generando cuestionamientos sobre el manejo que las autoridades locales dan a los animales callejeros o sacrificados.

Colectivos animalistas y ciudadanos exigieron una investigación inmediata, así como sanciones contra los responsables y transparencia en las políticas municipales de control y protección animal.