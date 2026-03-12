Capturan a "El Junior" por arrancar parte de una oreja a mordidas tras riña en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Elementos de la Agencia de Investigación Criminal lograron la detención de un hombre señalado de provocar graves lesiones a otro durante una riña ocurrida en la colonia 28 de Junio, en Piedras Negras.

El presunto agresor fue identificado como José Guadalupe "N", alias El Junior, de 31 años, quien presuntamente atacó a Carlos Osvaldo Gómez Ramírez durante una pelea que terminó con severas heridas.

Según información de la Fiscalía, durante el enfrentamiento el detenido golpeó a la víctima y posteriormente le propinó dos mordidas, una en la región torácica y otra en la oreja izquierda.

Esta última agresión provocó que el afectado perdiera una parte de la oreja, lo que derivó en la apertura de una carpeta de investigación por el delito de lesiones dolosas.

Detalles de la riña

El delegado de la Fiscalía en la región norte, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, indicó que ambos sujetos aparentemente mantenían conflictos previos, lo que habría originado el enfrentamiento.

Situación jurídica del detenido

Tras su detención, José Guadalupe "N" permanece bajo custodia mientras se desarrolla el término constitucional para que la autoridad judicial determine su situación jurídica.