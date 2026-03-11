Vacunación y detección oportuna: acciones de salud en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Autoridades sanitarias reiteraron el llamado a la población para acudir a los centros de salud y aprovechar las acciones de prevención que se mantienen activas en la región norte del estado, particularmente aquellas dirigidas a la detección oportuna de enfermedades.

Acciones de la autoridad

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01, Roberto Baeza Díaz, informó que continúan implementándose diversos programas de salud en distintos puntos de la región, como parte de las estrategias impulsadas por el Gobierno del Estado.

Explicó que, en los centros de salud, así como en el Hospital General de Piedras Negras y en el Hospital General de Allende, se realizan de manera permanente estudios preventivos dirigidos principalmente a mujeres.

Entre los servicios disponibles se encuentran mastografías, pruebas de Papanicolaou y detecciones del virus del papiloma humano (VPH), estudios que permiten identificar de forma temprana padecimientos que podrían derivar en cáncer cervicouterino.

Detalles confirmados

Baeza Díaz señaló que las citas para estos estudios se están programando con rapidez, por lo que en algunos casos las pacientes pueden acceder a los procedimientos incluso de un día para otro.

El funcionario destacó además que personal del sector salud mantiene jornadas de vacunación en planteles educativos, con el objetivo de completar los esquemas de inmunización en niñas, niños y adolescentes.

En ese sentido, exhortó a los padres de familia a autorizar la aplicación de la vacuna contra el VPH, al señalar que esta contribuye a prevenir diversos tipos de cáncer, principalmente en mujeres, aunque también brinda protección a los hombres.

Finalmente, informó que los centros de salud en Piedras Negras ya operan con sus horarios habituales, luego de que concluyera el periodo de horarios ampliados que se implementó anteriormente.