Geely Piedras Negras invita al Mercadito de la Mujer en Plaza Punto Tec; habrá test drive

Piedras Negras, Coah.- Con el objetivo de impulsar el talento femenino y promover el consumo local, Geily Piedras Negras invita a la comunidad a participar en el Mercadito de la Mujer, un evento que reunirá a emprendedoras de la ciudad este viernes 13 de marzo en Plaza Punto Tec.

La actividad se realizará de 11:00 a 16:00 horas, donde los visitantes podrán recorrer distintos stands con productos creados por mujeres emprendedoras de Piedras Negras, que van desde artículos artesanales y regalos hasta productos de consumo y detalles especiales.

El Mercadito de la Mujer: una plataforma para emprendedores locales

El mercadito busca convertirse en una plataforma para fortalecer los proyectos locales y acercar a la comunidad al trabajo que realizan mujeres que han apostado por iniciar o consolidar sus propios negocios.

De acuerdo con los organizadores, este tipo de espacios permite que las emprendedoras puedan mostrar sus productos, generar nuevas oportunidades de venta y fomentar una red de apoyo dentro de la comunidad.

Experiencia automotriz en el evento

Además de promover el emprendimiento femenino, el evento contará con la participación de Geely Piedras Negras, que ofrecerá a los asistentes la oportunidad de conocer y manejar algunos de sus vehículos, brindando una experiencia interactiva para quienes deseen explorar la tecnología, el diseño y el desempeño de la marca.

Con esta combinación de emprendimiento local y experiencias automotrices, el Mercadito de la Mujer en Plaza Punto Tec busca convertirse en un punto de encuentro para familias, compradores y visitantes interesados en descubrir nuevas propuestas y apoyar a negocios de la región.

La invitación está abierta a toda la comunidad para disfrutar de un viernes diferente, recorrer el mercadito y respaldar el talento local.

Plaza Punto Tec

Viernes 13 de marzo

? 11:00 a.m. – 4:00 p.m.