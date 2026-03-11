Exhortan a vacunar a menores contra el VPH para prevenir cáncer

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Autoridades de salud reiteraron el llamado a padres de familia para vacunar a niñas y niños contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), ya que esta inmunización ayuda a prevenir diversos tipos de cáncer en etapas posteriores de la vida.

¿Por qué es importante la vacunación contra el VPH?

El coordinador del programa de Infancia y Adolescencia en la Jurisdicción Sanitaria 01, Antonio Pulido Jáquez, explicó que el VPH es un virus muy común que se encuentra en gran parte de la población a nivel mundial.

Detalló que existen más de 200 tipos o serotipos de este virus, algunos de los cuales pueden provocar verrugas en la piel o en los genitales, mientras que otros pueden derivar en distintos tipos de cáncer.

Señaló que los tipos más agresivos del virus suelen contagiarse al iniciar la vida sexual; sin embargo, hay variantes que también pueden transmitirse por contacto directo con la piel.

"Por eso es importante aplicar la vacuna a niñas y niños entre los 9 y los 14 años, porque a esa edad generan una mejor respuesta de anticuerpos y se logra una mayor protección", explicó.

Detalles sobre la aplicación de la vacuna

Indicó que actualmente la vacuna se aplica principalmente a estudiantes a partir de los nueve años, generalmente cuando cursan el quinto grado de primaria, y en ese rango de edad una sola dosis puede ser suficiente.

En caso de que la inmunización se aplique después de los 14 años, podrían requerirse dos o incluso tres dosis para lograr la protección adecuada.

Pulido Jáquez detalló que el virus puede manifestarse inicialmente mediante verrugas, que son lesiones elevadas en la piel, generalmente del mismo color o ligeramente más claras, a diferencia de los lunares, que suelen ser más oscuros y planos.

Explicó que, aunque muchas de estas lesiones pueden ser benignas, ciertos tipos del virus pueden provocar con el tiempo enfermedades más graves como cáncer cervicouterino, cáncer anal, cáncer de vulva o incluso cáncer de orofaringe.

El funcionario añadió que la vacuna utilizada actualmente es Gardasil 9, la cual protege contra nueve tipos del virus, incluidos aquellos con mayor riesgo de provocar cáncer.

Acciones de salud pública en Piedras Negras

Finalmente, reiteró que la vacuna se aplica de forma gratuita a menores en escuelas y centros de salud, por lo que invitó a los padres de familia a autorizar su aplicación y acudir a las unidades médicas en caso de tener dudas.