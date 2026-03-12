Investigan a taxista tras atropellar a peatón frente al SAT en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Un taxista fue detenido luego de atropellar a un peatón en la Zona Centro de Piedras Negras, incidente que dejó a un hombre con una fractura expuesta en la pierna y que derivó en la apertura de una carpeta de investigación por el delito de lesiones culposas.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Fuente y Zaragoza, frente a las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), cuando Marcos N salía del edificio e intentaba cruzar la vialidad. En ese momento fue embestido por un automóvil Nissan Versa color blanco, habilitado como taxi del Sitio Anáhuac y conducido por Ignacio N.

De acuerdo con el oficial de Tránsito y Vialidad, Ernesto Abraham Piliado García, el conductor del vehículo no observó al peatón ni le cedió el paso, lo que provocó el accidente. Tras el reporte, al lugar acudieron paramédicos del Cuerpo de Bomberos para brindar los primeros auxilios al lesionado.

Acciones de la autoridad

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte I, Raúl Rigoberto Rodríguez Ríos, informó que se inició una carpeta de investigación por lesiones culposas y que actualmente transcurre el plazo de 48 horas para definir la situación jurídica del detenido.

Señaló que el estado de salud del lesionado es estable y se encuentra fuera de peligro. Además, explicó que, al tratarse de un delito mediable, podría alcanzarse un acuerdo reparatorio entre las partes; de lo contrario, el caso podría ser judicializado.