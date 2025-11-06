Consignan a cinco por conducir alcoholizados en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Cinco personas fueron consignadas este fin de semana por el delito de conducción de vehículo en estado indebido, según informó Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de Ministerios Públicos.

De acuerdo con el funcionario, las detenciones fueron resultado de operativos realizados por corporaciones como la Agencia de Investigación Criminal y Seguridad Pública Municipal, que detectaron a los conductores mientras circulaban en presunto estado de ebriedad.

Una vez puestos a disposición del Ministerio Público, se practican las diligencias correspondientes, entre ellas las pruebas químicas para confirmar el grado de alcohol en la sangre y la expedición de un certificado de integridad física.

Gómez Rodríguez destacó que la mayoría de los casos se resuelven mediante el pago de la sanción económica prevista en el Código Penal. Añadió que, de forma constante, cada fin de semana se registran entre cinco y seis consignaciones por este tipo de conducta.