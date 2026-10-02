Sonia Villarreal no acudirá a consejo convocado por alcalde de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La subsecretaria de Gobierno en la Región Norte de Coahuila, Sonia Villarreal Pérez, confirmó que no acudirá al consejo convocado por el alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, luego del desencuentro que se generó en torno a una propuesta de coordinación para atender las necesidades de las comunidades educativas.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Villarreal explicó que tomó la decisión después de que el alcalde respondió a su propuesta de coordinación, según relató, "tronando los dedos y diciendo rapidito, rapidito."

La funcionaria sostuvo que se ha dirigido con respeto al presidente municipal y señaló que su propuesta para establecer una mesa de trabajo tuvo como propósito escuchar, coordinar esfuerzos y buscar soluciones para las comunidades educativas.

"Ese respeto debe existir hacia mí, hacia las regidoras del Cabildo y hacia todas las mujeres negropetenses," manifestó.

Villarreal afirmó que no convertirá el diferendo en una discusión personal ni responderá en los mismos términos, al señalar que su responsabilidad es trabajar y encontrar soluciones para las escuelas de Piedras Negras.

Acciones de la autoridad

Como alternativa, anunció la instalación de una mesa directa de atención en la Universidad Politécnica de Piedras Negras, donde madres y padres de familia, docentes y directivos podrán presentar reportes y solicitudes relacionados con sus planteles.

Explicó que en este espacio participarán representantes de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Gobierno, quienes revisarán cada caso para determinar cuáles asuntos pueden resolverse directamente, cuáles requieren gestión y qué pasos deberán seguirse.

Impacto en la comunidad

La subsecretaria señaló que continuará recorriendo escuelas y atendiendo las solicitudes de las comunidades educativas, al considerar que el objetivo es que cada plantel reciba una respuesta a sus necesidades.