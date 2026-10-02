Ocho trabajadores resultan lesionados tras choque de unidad municipal en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Ocho trabajadores del Departamento de Ecología e Imagen Urbana resultaron lesionados luego de que la unidad oficial en la que viajaban se impactara contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sobre el Bordo Sur, en el cruce con la calle Joaquín Herrera, en la colonia Presidentes.

De acuerdo con el informe de la Policía Municipal de Piedras Negras, presuntamente la pick up circulaba a exceso de velocidad y llevaba una traila enganchada cuando ocurrió el accidente, tras el cual terminó impactándose contra el poste de la CFE.

El percance provocó daños en la infraestructura eléctrica y dejó sin energía a parte del sector. Cuadrillas de la CFE trabajaban en el lugar para restablecer el servicio.

En la unidad viajaban ocho trabajadores: cuatro en la cabina y cuatro en la caja. Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos acudió al lugar para valorarlos.

Uno de los trabajadores fue trasladado a un hospital, mientras que los otros siete presentaron diversas contusiones y recibieron la recomendación de acudir a un médico para una valoración más completa.

Los lesionados fueron identificados como Víctor Alfonso Calderón Rocha, de 34 años; Federico Alejandro Rodríguez, de 24; Gerardo Castillo Garanzuai, de 33; Diego Jiménez Pérez, de 59; Miguel Ángel Carrillo Rodríguez, de 21; Jesús López Solorio, de 61; José Candelario López Piña, de 52, y Octavio Estrada Jaimes, de 28 años.