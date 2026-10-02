Reportan 31 posibles positivos durante jornadas de búsqueda en Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Un total de 31 posibles positivos fueron reportados durante las jornadas de búsqueda en vida de personas desaparecidas realizadas en las regiones Centro y Norte de Coahuila, informaron colectivos de búsqueda durante una rueda de prensa.

Integrantes de las agrupaciones detallaron las actividades realizadas en Monclova y Piedras Negras, así como las dificultades que enfrentaron durante las jornadas, particularmente para acceder a centros penitenciarios de la entidad.

¿Qué informaron los colectivos de búsqueda?

En la Región Norte, señalaron que cuatro personas se acercaron a los colectivos durante las acciones de búsqueda. Además, informaron sobre la localización de una persona que contaba con reporte de desaparición y que se encontraba privada de la libertad en el Centro Penitenciario Varonil de Piedras Negras.

Las buscadoras también expresaron preocupación por los procedimientos de registro y documentación de las personas que ingresan a los centros penitenciarios. Señalaron que las instituciones deben cumplir con los protocolos correspondientes para facilitar su identificación y evitar que se desconozca su paradero.

¿Cuáles son las preocupaciones sobre los procedimientos penitenciarios?

De acuerdo con los colectivos, dichos procedimientos deben garantizar el registro adecuado de las personas desde su ingreso a una institución penitenciaria, independientemente de que se trate de alguien sentenciado o que se encuentre cumpliendo una condena.

Respecto a las jornadas desarrolladas en la Región Centro, las agrupaciones reportaron limitaciones para realizar actividades al interior de centros penitenciarios, situación que, señalaron, dificultó parte de las labores de búsqueda.

Los colectivos reconocieron el acompañamiento de la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila, la Fiscalía de Personas Desaparecidas y la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, así como el respaldo de la Diócesis de Piedras Negras y de la comunidad católica.

¿Qué apoyo recibieron las familias buscadoras?

En particular, FAMUN agradeció a la Diócesis de Piedras Negras por brindar hospedaje a las familias buscadoras y a la comunidad católica por apoyar con alimentos durante las jornadas.

También reconoció la participación de voluntarias, voluntarios y ciudadanos que aportaron agua, alimentos, bebidas, insumos y donativos para apoyar las actividades de búsqueda.

Los colectivos destacaron que el acompañamiento de autoridades, instituciones y sociedad civil resulta fundamental para mantener las acciones de búsqueda y contribuir a la localización de personas desaparecidas.