Vinculan a proceso a dos hombres por robos a viviendas en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Dos hombres quedaron sujetos a proceso penal por robos a viviendas cometidos en distintos sectores de Piedras Negras, informó Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía General de Justicia.

Se trata de Kevin Omar N., de 24 años, y Gilberto N., de 21, quienes fueron detenidos por elementos de la Agencia de Investigación Criminal mediante órdenes de aprehensión relacionadas con dos casos distintos.

Kevin Omar N. es señalado por un robo ocurrido en un domicilio de la colonia Nísperos, mientras que Gilberto N. enfrenta imputaciones por un atraco registrado en la colonia Las Misiones.

Tras cumplimentarse las órdenes de aprehensión, ambos fueron puestos a disposición de un juez y enfrentaron la audiencia inicial correspondiente.

Acciones de la autoridad

Durante el procedimiento, el juez determinó que existían elementos suficientes para vincularlos a proceso por los delitos que les fueron imputados, por lo que permanecen internados en el Centro Penitenciario de Piedras Negras.

Detalles confirmados

Rodríguez Ríos explicó que el plazo establecido para el cierre de las carpetas de investigación es de dos meses, periodo durante el cual continuará el proceso penal contra ambos imputados.

Con ello, los dos detenidos permanecerán a disposición judicial mientras se desarrolla la investigación complementaria y se lleva a cabo la próxima audiencia.