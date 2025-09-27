Judicializarán a "El Profe" y "La Vicky" tras cateo en colonia Magisterio

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Las autoridades confirmaron que Pedro Antonio "N", alias El Profe, y Victoria "N", alias La Vicky, detenidos días atrás durante un cateo en la colonia Magisterio, serán judicializados en las próximas horas.

El coordinador de ministerios públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que los detenidos serán presentados ante un juez de control para determinar su situación legal.

"Se procederá con la judicialización de los involucrados conforme a la ley", señaló el funcionario.

Gómez Rodríguez también indicó que el inmueble donde se realizó el cateo sigue asegurado, y que las investigaciones continúan para esclarecer completamente los hechos.