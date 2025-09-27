Banco de Alimentos organizará venta de Halloween y Día de Muertos a bajo costo

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Con el objetivo de recaudar fondos para su operación y la compra de víveres, el Banco Diocesano de Alimentos de Piedras Negras llevará a cabo una venta especial de artículos de Halloween y Día de Muertos a precios accesibles, informó Adriana Alvarado, representante del organismo.

La actividad se realizará del 1 al 3 de octubre, en un horario de 12:00 a 18:00 horas, en el salón de conferencias de INDEX, organismo que facilitó tanto el espacio como la promoción del evento entre trabajadores de maquiladoras.

Se ofrecerán disfraces desde 60 pesos y artículos decorativos desde 5, 10, 15 y 20 pesos, todos donados por empresas con las que el Banco mantiene convenios de colaboración.

La iniciativa tiene un doble propósito: beneficiar a las familias que buscan opciones económicas para estas festividades y apoyar al Banco de Alimentos, que necesita recursos para seguir brindando asistencia a personas en situación de inseguridad alimentaria.

Durante todo el año, el Banco recibe donaciones en especie, las cuales, cuando no pueden ser distribuidas directamente, se destinan a este tipo de actividades de recaudación, detalló Alvarado.