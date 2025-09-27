Hombre enfrenta más de 40 años de prisión por brutal ataque a dos mujeres en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – José "N", de 31 años, permanece en prisión preventiva justificada y podría ser sentenciado a más de 40 años de cárcel, tras ser acusado de atacar brutalmente a dos mujeres en la colonia La Laja, con la intención de asesinarlas para despojarlas de sus pertenencias.

El coordinador de ministerios públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que el caso fue judicializado por los delitos de robo con violencia, lesiones graves por cicatriz y lesiones que ponen en riesgo la vida, cada uno con penas que oscilan entre 8 y 16 años, además de agravantes.





Adicionalmente, enfrenta proceso por tentativa de homicidio, cuya pena base es de 26 años con 6 meses de prisión, también con agravantes que podrían aumentar la condena total a más de 40 años de reclusión.

La audiencia final está programada para dentro de tres meses, una vez que concluya el plazo legal para el cierre de la carpeta de investigación, señaló el funcionario.