Descarta Policía Escolar tirador activo en primaria de Eagle Pass

EAGLE PASS, TEXAS. – El Departamento de Policía Escolar desmintió que haya existido un caso de tirador activo en la escuela primaria Armando Cerna, y aclaró que la situación fue originada por una amenaza escrita localizada dentro del plantel.

Durante una conferencia de prensa ofrecida este viernes, el jefe de la corporación, Crestino Ynocencio, aseguró que la alerta fue atendida de inmediato por personal del mismo departamento, sin necesidad de solicitar apoyo de otras corporaciones policiacas.

"No hubo presencia de ningún tirador. Fue una amenaza escrita que ya está siendo investigada por nuestros oficiales y detectives. Contamos con la capacitación necesaria para manejar este tipo de escenarios", declaró Ynocencio.

En el evento también participó el superintendente del Distrito Escolar Independiente de Eagle Pass (EPISD), Samuel Mijares, quien respaldó la versión del jefe policiaco y explicó las medidas implementadas por la autoridad escolar para proteger a estudiantes y personal.

Ambos funcionarios reiteraron que la seguridad del alumnado es prioridad, y aseguraron que se continuará aplicando el protocolo correspondiente ante cualquier situación de riesgo.