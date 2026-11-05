Llevan ante juez a seis detenidos en operativo en Buena Vista Sur

PIEDRAS NEGRAS, COAH: La investigación contra seis personas detenidas durante un operativo en la colonia Buena Vista Sur avanzará ante instancias judiciales, luego de que dos adultos y cuatro menores fueran turnados ante las autoridades correspondientes para definir su situación legal.

Entre los detenidos se encuentran Juan Antonio N., de 47 años, y su esposa, Norma Leticia N., de 31, además de cuatro adolescentes de 15 años, informó el coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez.

Detenidos y cargos enfrentados

Explicó que los adultos permanecen bajo investigación por los delitos de posesión de narcóticos con fines de comercio y violencia contra miembros de seguridad. Debido a que aún transcurre el término constitucional, serán puestos a disposición de un juez en las próximas horas.

Proceso judicial de los menores

En el caso de los cuatro menores, el funcionario precisó que fueron judicializados ante un juez especializado en justicia para adolescentes, donde se encuentran a la espera de su audiencia inicial, en la que se determinará su situación jurídica.

Gómez Rodríguez señaló que las indagatorias continúan y que no se descarta ampliar las acciones ministeriales con nuevos cateos o detenciones relacionadas con el aseguramiento de estas seis personas.