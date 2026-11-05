Condenan agresión contra enfermero del Hospital General "Dr. Salvador Chavarría"

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Ante los hechos registrados en el Hospital General Salvador Chavarría, donde un trabajador del área de enfermería fue agredido físicamente mientras desempeñaba sus funciones, se informa que se dio aviso oportuno a las autoridades correspondientes para que se procediera conforme a la ley.

De acuerdo con la información proporcionada, los hechos ocurrieron cuando dos personas que presentaban signos de intoxicación acudieron a las instalaciones del hospital para solicitar atención médica.

Agresión al Personal de Salud

Durante el proceso de atención, uno de los pacientes, identificado como Rafael N, presuntamente agredió físicamente a un enfermero que se encontraba cumpliendo con su jornada laboral, provocándole diversas contusiones.

Ante esta situación, se activaron los procedimientos correspondientes y se notificó de manera oportuna a las autoridades competentes, con la finalidad de salvaguardar la integridad del personal y dar seguimiento legal a los hechos.

La persona señalada como presunta responsable fue puesta a disposición de las autoridades de la Fiscalía General del Estado, instancia encargada de realizar las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica conforme a derecho.

Es importante destacar que el personal médico, de enfermería y administrativo de las instituciones de salud desempeña diariamente una labor fundamental en beneficio de la ciudadanía, por lo que resulta indispensable garantizar condiciones de seguridad, respeto y tranquilidad para el desarrollo de sus actividades.

No se debe permitir ni tolerar ningún tipo de agresión física o verbal contra ninguna persona, mucho menos contra quienes se encuentran desempeñando sus funciones al servicio de la salud y el bienestar de la población.

Compromiso de las Instituciones de Salud

Asimismo, se reitera que las instituciones de salud mantienen su compromiso de brindar atención médica con profesionalismo, responsabilidad y sentido humano, independientemente de las condiciones en las que se presenten los pacientes.

Finalmente, se hace un llamado a la ciudadanía a mantener una conducta de respeto hacia los trabajadores de la salud, recordando que cualquier situación de violencia deberá ser atendida por las autoridades competentes para evitar que este tipo de hechos se repitan.

La atención médica es un derecho de todos, pero el respeto y la seguridad del personal de salud también deben garantizarse.