Aumentan partos en el Hospital General de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El Hospital General "Dr. Salvador Chavarría" registró un incremento en la atención de partos durante septiembre, mientras que octubre y noviembre se mantienen como meses de mayor actividad para el servicio de ginecoobstetricia, informó su director, Agustín Aguilar Rodríguez.

Incremento en la atención de partos

El médico detalló que durante septiembre se atendieron 52 nacimientos, frente a los 46 registrados en agosto y los 53 de julio. Explicó que durante los primeros meses del año el promedio suele oscilar entre 30 y 40 partos mensuales; sin embargo, hacia el último trimestre aumenta la demanda de atención obstétrica.

Estadísticas de cesáreas y consultas

En cuanto a las cesáreas, indicó que el hospital mantiene un promedio de entre 15 y 20 procedimientos al mes, sin que hasta ahora se observe un incremento significativo.

Aguilar Rodríguez agregó que en septiembre se brindaron 166 consultas de obstetricia relacionadas con el seguimiento de embarazos, además de 93 atenciones en el área de ginecología.

El director señaló que el hospital permanecerá atento al comportamiento de la demanda durante octubre y noviembre, meses en los que históricamente aumenta la actividad en estos servicios.