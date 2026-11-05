Detienen a exvocalista por agredir a enfermero

PIEDRAS NEGRAS, COAH: Un enfermero del Hospital General Doctor Salvador Chavarría resultó con una probable fractura de mandíbula y diversas lesiones, luego de ser agredido presuntamente por Rafael N., exvocalista de la agrupación sinaloense Los Sebastianes, quien fue detenido por elementos de la Policía Estatal de Coahuila.

La agresión ocurrió durante el miércoles, cuando el ahora detenido se encontraba en Piedras Negras y habría sido trasladado al nosocomio para recibir atención médica, debido a que presuntamente estaba bajo los efectos de sustancias tóxicas, entre ellas cristal.

Detalles de la agresión al enfermero

De acuerdo con la información proporcionada, después de recibir atención por parte del enfermero Jesús Manuel Morales, el paciente reaccionó violentamente y lo golpeó en repetidas ocasiones, ocasionándole lesiones en distintas partes del cuerpo, entre ellas una posible fractura en la mandíbula.

La intervención de las autoridades se produjo tras el reporte de la agresión. Elementos de la Policía Estatal realizaron la detención de Rafael N., quien posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público.

Proceso legal y consecuencias

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que la persona fue puesta a disposición por el delito de violencia contra miembros de seguridad pública, por lo que ya se inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y establecer su probable participación.

Explicó que, bajo las instrucciones del fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, se recaban los datos de prueba correspondientes y se determinará la situación jurídica del detenido dentro del plazo legal de 48 horas.

Gómez Rodríguez precisó que, si durante las investigaciones se advierte la posible comisión de otro delito, se deberá integrar la carpeta correspondiente, conforme a la naturaleza del ilícito y los requisitos legales para proceder.

En ese sentido, explicó que existen delitos que requieren querella de la persona afectada, mientras que otros se investigan de oficio cuando el Ministerio Público cuenta con elementos que permitan establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos.

Por otra parte, el enfermero lesionado sería sometido a una valoración médica para establecer la gravedad de las heridas y determinar las consecuencias de la agresión.