Hombre de 65 años vinculado a proceso por abuso sexual a su nieta en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, Coah.– Un hombre de 65 años permanecerá en prisión luego de que un juez determinó que existen elementos suficientes para vincularlo a proceso por el presunto delito de abuso sexual en perjuicio de su nieta, una adolescente de 15 años.

La acusación deriva de hechos denunciados en la colonia Año 2000, donde presuntamente ocurrió la agresión. Tras valorar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público durante la audiencia inicial, la autoridad judicial resolvió iniciar formalmente el proceso penal en contra de José N.

Acciones de la autoridad

Como parte de la resolución, el juzgador impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que el imputado fue ingresado al Centro Penitenciario de Piedras Negras, donde permanecerá privado de la libertad mientras continúan las investigaciones.

Detalles confirmados

Asimismo, el órgano jurisdiccional fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía General del Estado podrá recabar y fortalecer las pruebas relacionadas con el caso.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte I, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que la gravedad del delito y el hecho de que la presunta víctima sea una persona menor de edad fueron factores considerados por la autoridad judicial al momento de dictar la medida cautelar.