Río Bravo aumenta dos metros por lluvias; Protección Civil emite alerta preventiva

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El nivel del río Bravo aumentó aproximadamente dos metros tras las intensas lluvias registradas en el norte de Coahuila, por lo que Protección Civil del Estado emitió una alerta preventiva y pidió a la población mantenerse alejada del cauce.

El coordinador regional Norte de Protección Civil del Estado, Francisco Contreras Obregón, informó que el gasto del río pasará de 44 a 136 metros cúbicos por segundo debido a los escurrimientos generados por las precipitaciones.

El funcionario señaló que se mantiene un monitoreo permanente del caudal y advirtió que la corriente arrastra basura, troncos y maleza, lo que representa un riesgo para quienes ingresen al río o permanezcan en sus márgenes.

Acciones de la autoridad

Como medida preventiva, autoridades de Estados Unidos retiraron temporalmente los contenedores de tráiler instalados como barrera en Shelby Park, ante la posibilidad de que una nueva creciente los arrastre.

Los contenedores fueron reubicados debajo del puente internacional, a más de 20 metros del cauce. Mientras tanto, la línea fronteriza permanece resguardada por el muro y las alambradas instaladas en ese sector.

Detalles confirmados

Las lluvias acumuladas en Piedras Negras y Ciudad Acuña superaron las siete pulgadas durante el lunes. Hasta el momento, las principales afectaciones han sido el cierre de vados, pasos a desnivel y vialidades por escurrimientos, sin que se reporten daños mayores.