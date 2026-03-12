Capturan a presuntos responsables de robos en San Joaquín y Allende

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Autoridades estatales lograron la detención de dos hombres presuntamente involucrados en distintos robos registrados en la región Norte del estado, quienes ya fueron puestos a disposición de un juez para continuar con el proceso legal en su contra.

Detenciones en PIEDRAS NEGRAS y Allende

De acuerdo con información de la Fiscalía, Gerardo N, de 33 años, fue detenido tras ser señalado como probable responsable del robo de un vehículo ocurrido en la colonia San Joaquín. La detención se realizó luego de que las autoridades lograran identificar su presunta participación en el delito.

En un hecho distinto, registrado en el municipio de Allende, fue arrestado Armando N, acusado de participar en un robo a vivienda ocurrido en la colonia Nogalar, también dentro de la misma jurisdicción.

Acciones de la autoridad

El delegado de la Fiscalía en la región, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, explicó que ambos casos fueron investigados por el Ministerio Público y agentes de la Agencia de Investigación Criminal, quienes lograron reunir los elementos suficientes para proceder legalmente contra los implicados.

El funcionario destacó que, en lo que va del mes de marzo, se han ejecutado cerca de 10 órdenes de aprehensión relacionadas principalmente con delitos de robo, acciones que —dijo— contribuyen a reducir este tipo de ilícitos al identificar y detener a los presuntos responsables.