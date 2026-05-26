Minimiza Jacobo críticas por videos de parranda en Sonora

Piedras Negras, Coah.- El alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, respondió este martes a los señalamientos surgidos tras la difusión de videos en redes sociales donde aparece conviviendo con empresarios de la industria musical y consumiendo bebidas alcohólicas durante el fin de semana en San Carlos, Sonora.

Durante su conferencia matutina, el edil restó importancia a las críticas y aseguró que continuará "capitalizando" la atención generada por las imágenes.

"Yo voy a seguir capitalizando todo eso", declaró Jacobo Rodríguez al ser cuestionado sobre las publicaciones. "Si me quieren seguir haciendo famoso por eso, pues que lo hagan", añadió.

El pasado lunes, el alcalde no acudió a la conferencia matutina ni tampoco a la reunión de gabinete previamente anunciada por el secretario del Ayuntamiento, Daniel Aguilar, quien había informado a medios de comunicación que el presidente municipal retomaría actividades públicas alrededor de las 10:00 horas.

Ese mismo día comenzaron a circular videos compartidos por el propio alcalde en redes sociales, donde aparece en un restaurante de San Carlos acompañado de personas vinculadas al ambiente musical.

¿Qué declaró Jacobo Rodríguez sobre las críticas?

Al abordar el tema este martes, Jacobo Rodríguez aseguró que no tiene "nada que esconder" y explicó que estuvo "un sábado con empresarios de la industria de la música en un restaurante al lado del mar brindando con un tequila".

El alcalde sostuvo además que "siempre quieren maximizar todo lo que uno hace" y defendió que le gusta "relacionarse con todo mundo".

¿Cuál es la situación actual en Piedras Negras?

Las declaraciones del edil se dieron mientras continúan las quejas ciudadanas por problemas de drenaje y colapsos sanitarios en diversos sectores de Piedras Negras.