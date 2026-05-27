Dos menores son resguardados por PRONNIF tras ser hallados solos en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Dos menores de corta edad fueron puestos bajo resguardo de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), luego de ser encontrados solos y sin supervisión en distintos puntos de Piedras Negras, situación que ya es investigada por autoridades de protección infantil.

El primer caso ocurrió en la colonia Roma, donde vecinos alertaron sobre la presencia de una niña de apenas 3 años con síndrome de Down, quien se encontraba sola a un costado de una plaza pública.

Tras el reporte ciudadano, personal de la PRONNIF acudió al sitio y trasladó a la menor a las instalaciones del DIF Municipal para garantizar su atención médica, alimentación y seguridad.

De manera extraoficial trascendió que la niña ya había sido localizada anteriormente en circunstancias similares, lo que volvió a encender la preocupación entre habitantes del sector y autoridades encargadas de la protección de menores.

Horas más tarde se registró un segundo caso en la colonia Gobernadores, donde un niño de 4 años, quien presuntamente presenta trastorno del espectro autista, fue visto caminando sin compañía sobre la vía pública.

Elementos de Seguridad Pública lograron ubicar al menor y ponerlo bajo resguardo antes de canalizarlo con las autoridades especializadas.

Las autoridades informaron que ambos niños se encuentran en buen estado de salud; sin embargo, permanecerán temporalmente en una casa hogar administrada por la PRONNIF mientras continúan las investigaciones correspondientes.

Asimismo, la dependencia citó a los padres de los menores para esclarecer lo ocurrido y determinar las medidas necesarias para garantizar el cuidado y la protección adecuada de ambos niños.

Los casos generaron preocupación entre ciudadanos, quienes pidieron reforzar la vigilancia y supervisión de menores, especialmente de aquellos que requieren atención especializada.