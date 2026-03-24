Aumento del diésel afecta al autotransporte en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — El aumento en el precio del diésel, impulsado por el contexto internacional, ha colocado al sector del autotransporte en una situación "compleja" y de alta incertidumbre, advirtió Carl Bres, presidente de Coparmex Piedras Negras.

El dirigente empresarial señaló que, desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, los costos del combustible han mostrado incrementos constantes tanto a nivel internacional como en México y Estados Unidos, lo que impacta directamente a las empresas transportistas.

"Dependemos en gran medida de la importación de diésel, y eso ha generado una escalada de precios en el país", explicó.

Bres indicó que la volatilidad es uno de los principales retos, ya que el precio del combustible cambia prácticamente todos los días, lo que dificulta mantener estables los costos de operación.

¿Qué medidas están tomando las empresas?

Ante este escenario, las empresas del sector han iniciado negociaciones con sus clientes para ajustar tarifas y poder sostener la viabilidad de sus servicios.

"Es algo que estamos platicando con los clientes, tratando de llegar a acuerdos, pero es inminente: no se pueden sostener los precios actuales", afirmó.

¿Cuál es el impacto en el consumidor final?

El presidente de Coparmex Piedras Negras advirtió que, de mantenerse esta tendencia, el incremento en los costos logísticos podría trasladarse eventualmente al consumidor final.

"Al final de cuentas, todos los costos se van sumando hasta impactar el precio de los productos", señaló.

Aunque no descartó un posible efecto inflacionario, confió en que el impacto pueda ser contenido mediante acuerdos entre empresas y clientes en el corto plazo.