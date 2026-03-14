Liberan a detenidos tras cateo en el centro de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Luego de un cateo efectuado en la zona centro de la ciudad, tres personas que habían sido detenidas lograron recuperar su libertad tras acogerse a un mecanismo alterno de solución de conflictos contemplado en la ley.

Las autoridades informaron que los involucrados accedieron al pago de un acto equivalente a una multa, lo que permitió la extinción de la acción penal y, con ello, su liberación.

Liberación de detenidos en Piedras Negras

En el mismo caso, una tercera persona fue turnada a las autoridades de Migración al confirmarse que se trata de un extranjero, por lo que su situación legal en el país será revisada por dicha dependencia.

De acuerdo con lo señalado por las autoridades, estas acciones forman parte de la estrategia impulsada por el fiscal Federico Fernando Montañez, enfocada en la detección de posibles puntos de venta de narcóticos.

Se explicó que muchos de estos operativos se realizan a partir de denuncias ciudadanas que alertan sobre lugares donde presuntamente se distribuye droga, lo que permite a las autoridades realizar inspecciones y cateos para retirar estas sustancias de circulación.

Estrategia del fiscal Montañez

Aunque en este caso las personas que fueron liberadas quedaron fuera de investigación tras el acuerdo alcanzado, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a continuar reportando actividades sospechosas relacionadas con la posible venta de narcóticos.