Trabajador de Industria Vidriera falleció por infarto

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Autoridades de la Fiscalía General del Estado confirmaron que el trabajador que falleció luego de ser trasladado a un hospital en Piedras Negras perdió la vida a consecuencia de un infarto.

Se trata de Diego Daniel Reyna Rubí, de 34 años, quien se encontraba laborando en la Industria Vidriera de Coahuila, en el municipio de Nava, cuando comenzó a presentar un malestar.

¿Cómo ocurrió el infarto?

De acuerdo con los reportes, el empleado acudió al área de enfermería de la empresa para recibir atención; sin embargo, poco después se desvaneció, por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital.

Al llegar al nosocomio, el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que médicos intentaron reanimarlo, aunque sin resultados positivos.

Detalles confirmados por la Fiscalía

El delegado de la Fiscalía en la Región Norte, Raúl Rigoberto Rodríguez Ríos, informó que tras practicar la necropsia se confirmó que el fallecimiento fue provocado por un infarto, descartándose cualquier situación violenta.

Con base en estos resultados, el caso quedó clasificado como muerte natural, concluyendo así la investigación sobre este hecho.