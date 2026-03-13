Arremete Menera contra Jacobo: Buscará denunciarlo penalmente

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — El gerente general del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras (SIMAS), Lorenzo Menera, arremetió contra el alcalde y su equipo tras la sesión de Cabildo del jueves, que calificó como "muy caliente", al acusar que pretenden imponer un consejo sin respetar lo que marca la ley.

Durante una conferencia realizada este viernes, el funcionario sostuvo que el conflicto surge porque el Ayuntamiento busca designar un consejo sin el respaldo de las dos terceras partes del Cabildo.

"Las leyes son claras: los regidores son quienes representan al pueblo y se requieren 14 votos para avalar un consejo. No pueden imponerlo con ocurrencias ni con un grupo de allegados", afirmó.

Menera sostuvo que el organismo operador del agua es autónomo y no depende de la Presidencia Municipal, por lo que defendió su permanencia en el cargo y aseguró que no está "atrincherado", sino que busca que se respete la legalidad.

Según el gerente, el Cabildo debió solicitar ternas a cámaras empresariales o sectores sociales para que los regidores evaluaran a los aspirantes a consejeros.

"Quieren gobernar con ocurrencias y no con la ley. El consejo debe surgir del Cabildo, no de un grupo cercano al alcalde", señaló.

El funcionario también acusó que detrás del conflicto existen intereses económicos ligados al manejo del sistema de agua potable y rechazó propuestas que, dijo, pretendían comprometer recursos del organismo.

Entre ellas, mencionó una iniciativa para recibir 403 millones de pesos a cambio de ceder participación en el sistema, propuesta que aseguró haber rechazado.

"Me negué porque no vine a robar ni a privatizar el agua. Vine a servir al pueblo", sostuvo.

Menera afirmó que incluso está dispuesto a que se investigue su gestión y anunció que presentará una denuncia para que se revisen sus cuentas.

"Yo mismo voy a pedir que me investiguen. No tengo nada que esconder", dijo.

Al mismo tiempo, advirtió que también preparan denuncias contra el alcalde por presuntas irregularidades en el manejo de recursos municipales.

Además, adelantó que el organismo revisará adeudos del Ayuntamiento por consumo de agua, al señalar que la ley no permite condonar el servicio a ninguna autoridad.

"Si no pagan, se tendrá que aplicar la ley como a cualquier usuario", advirtió.

El funcionario insistió en que su cargo no depende de la voluntad del alcalde, sino del consejo del sistema y de los procedimientos establecidos por ley.

"Si quieren imponer un gerente o un consejo sin cumplir la ley, tendrán que hacerlo pasando sobre mi cadáver", declaró.

Menera aseguró que seguirá en el puesto mientras no exista una resolución legal que determine lo contrario.