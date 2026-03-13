Impulsan a emprendedoras con "Mercadito de la Mujer" en Geely Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Con el objetivo de impulsar el emprendimiento femenino y brindar un espacio para que las mujeres den a conocer sus productos, la concesionaria de autos Geely en Piedras Negras puso en marcha el "Mercadito de la Mujer", una iniciativa que reúne a emprendedoras locales durante este mes de marzo.

¿Qué es el Mercadito de la Mujer?

Karina Reyes, gerente de ventas de la agencia, explicó que el proyecto busca apoyar a mujeres que desean promover sus negocios y, al mismo tiempo, generar una red de colaboración entre emprendedoras.

"Todas las mujeres emprendedoras pueden venir aquí a poner sus stands en la plaza para darse a conocer como vendedoras y empresarias. Estamos aquí apoyando en este mes de la mujer a todas ellas", comentó.

Indicó que la idea surgió al identificar que muchas de sus clientas también son emprendedoras, por lo que decidieron abrir el espacio a las afueras de la agencia para impulsar sus productos.

"Tenemos muchas clientas que han venido a nuestra concesionaria y queremos también impulsar tanto a clientas como a amistades para que vengan aquí a realizar sus ventas y así llegar a más personas", señaló.

Participación de emprendedoras locales

Reyes agregó que, además de apoyar a las emprendedoras, la iniciativa también permite fortalecer la presencia de la marca en la región.

"Como marca queremos posicionarnos; ya está posicionada a nivel nacional y aquí en Piedras Negras buscamos que más personas nos conozcan y tengan acceso a todas nuestras unidades", explicó.

En el mercadito, los visitantes pudieron encontrar una amplia variedad de productos elaborados por las propias emprendedoras, entre ellos dulces, pastelería, flores, joyería, ropa y diferentes artículos artesanales.

"Es impresionante todo lo que cada mujer hace desde sus hogares o negocios. Estamos a favor de las mujeres emprendedoras y de las que salen adelante todos los días", expresó.

La gerente destacó la participación de alrededor de 10 mujeres emprendedoras.

Finalmente, invitó a la comunidad a visitar Geely Piedras Negras, cuyo horario de atención es: de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas; sábado de 9:00 a 18:00 horas y domingo de 11:00 a 17:00 horas.