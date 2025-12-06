Indaga Fiscalía si dos jóvenes detenidos podrían estar ligados a asaltos en tiendas Oxxo

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— La Fiscalía General de Justicia mantiene abiertas las carpetas de investigación por los robos violentos registrados hace algunos días en tiendas de conveniencia Oxxo ubicadas en las colonias Doña Irma y Valle de las Flores, donde los asaltantes lograron escapar tras cometer los delitos.

Acciones de la Fiscalía ante robos en Oxxo

El delegado de la corporación, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, detalló que las denuncias ya fueron formalmente presentadas y que se cuenta con líneas de investigación que permitirán solicitar órdenes judiciales para avanzar en las indagatorias.

"Vamos a solicitar los mandamientos necesarios ante un juez para realizar las acciones pertinentes y poder concluir los expedientes", indicó el funcionario en un mensaje publicado en redes sociales.

Detenidos analizados como posibles implicados en robos

Asimismo, Rodríguez Ríos señaló que dos jóvenes, identificados como Neri Alonso "N" y Jorge Antonio "N", ambos de 18 años y actualmente detenidos por un caso diferente, están siendo analizados como posibles implicados en los asaltos a las tiendas Oxxo. La Fiscalía continuará con las diligencias para determinar si tuvieron alguna participación en estos hechos.