Aseguran inmueble y casi 40 mil litros de hidrocarburo en operativo federal en Jiménez

Piedras Negras, Coah.— Un operativo encabezado por la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República permitió el aseguramiento de un establecimiento en Jiménez, Coahuila, presuntamente vinculado al almacenamiento irregular de hidrocarburos.

Las autoridades informaron que la intervención formó parte de los trabajos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Durante la inspección se decomisaron 39 783 litros de hidrocarburo y más de 18 000 pesos en moneda nacional, los cuales quedaron bajo resguardo ministerial para su análisis y seguimiento legal.

Las autoridades decomisan más de 39 mil litros de hidrocarburo

La Secretaría de la Defensa Nacional señaló que el inmueble asegurado y la evidencia recolectada fueron entregados al Ministerio Público Federal, encargado de definir la situación jurídica y ordenar las pruebas periciales correspondientes.

Acciones coordinadas para combatir el crimen organizado en Coahuila

Asimismo, las instituciones participantes subrayaron que el operativo se efectuó respetando los protocolos de legalidad y derechos humanos, reforzando los esfuerzos para inhibir delitos vinculados a grupos del crimen organizado.

Las corporaciones federales reiteraron que continuarán operando de manera coordinada para garantizar la seguridad, la paz y el orden en el estado de Coahuila.