Joven encuentra sin vida a su papá en la colonia Real del Norte

Piedras Negras, Coah.— Un suicidio más se registró la mañana de este lunes en Piedras Negras, incrementando a 30 la cifra de casos ocurridos en lo que va del año.

El incidente ocurrió en un domicilio de la calle Francisco Coss, en la colonia Real del Norte, donde una joven solicitó ayuda al 911 al encontrar a su padre suspendido en el patio de la casa, junto a una pared.

Detalles del suicidio en Piedras Negras

Al arribar al lugar, paramédicos de la Unidad de Bomberos informaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Fue identificado como Ricardo Alfonso Maceira Herrera, de 42 años de edad. Las causas que lo llevaron a tomar esta decisión aún no han sido establecidas.

Acciones de la autoridad tras el suicidio

Elementos de la Policía Civil Coahuila y de la Agencia de Investigación Criminal acudieron para realizar las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia de ley.

Impacto en la comunidad de Piedras Negras

La comunidad de Piedras Negras se enfrenta a un alarmante aumento en los casos de suicidio, lo que ha generado preocupación entre los habitantes y las autoridades locales.