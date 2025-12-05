Detienen a mujer durante cateo en la colonia Central; aseguran metanfetamina

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Una mujer identificada como Evelin Yamileth "N", de 31 años, fue detenida por agentes investigadores durante un cateo efectuado en un domicilio de la colonia Central, sobre la calle E, en Piedras Negras. La detenida quedó a disposición del Ministerio Público tras localizarse en el lugar una cantidad de metanfetamina.

La Fiscalía detiene a Evelin Yamileth N en un cateo

El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, dio a conocer que la droga y otros objetos recolectados servirán como datos de prueba para judicializar el caso con persona detenida, en espera de que un juez determine la situación jurídica de la imputada por el presunto delito de posesión de narcóticos.

Acciones contra el narcomenudeo en Piedras Negras

Las autoridades mantienen asegurado el domicilio mientras continúan las investigaciones y se integran los análisis periciales y entrevistas correspondientes. El Ministerio Público tiene un plazo de 48 horas para definir la situación legal de la mujer.

La situación legal de la detenida será definida en 48 horas

La Fiscalía informó que este cateo forma parte de las acciones sostenidas contra el narcomenudeo en la región. Con este procedimiento, la institución suma ya 81 cateos en lo que va del 2025, como parte de su estrategia contra delitos de alto impacto.