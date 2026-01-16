Analizan situación legal de tres detenidos por daños en la colonia Año 2000

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Tres personas identificadas como María Angélica "N", Mario Gabriel "N" y Leonardo David "N" fueron detenidas tras ser señaladas por causar daños a diversos vehículos en la calle Villa de Herrera, en la colonia Año 2000, por lo que su situación jurídica se encuentra bajo análisis.

Las autoridades informaron que, además de los daños, los detenidos enfrentan señalamientos por el delito de violencia contra las funciones de seguridad, ya que durante su aseguramiento presuntamente se ostentaban como integrantes de un grupo delincuencial.

Acciones de la autoridad

La Fiscalía General de Justicia del Estado indicó que se mantiene a la espera de que los propietarios de los vehículos afectados presenten las denuncias formales, lo que permitirá avanzar en las investigaciones correspondientes.

Detalles confirmados

El delegado regional, Rigoberto Rodríguez, precisó que el Ministerio Público cuenta con un plazo constitucional de 48 horas para resolver la situación legal de las personas detenidas.