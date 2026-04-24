Canaco oferta 32 vacantes en feria de empleo en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Con una oferta de 32 vacantes, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) llevó a cabo este jueves una nueva edición de su feria de empleo mensual, en la que participan empresas afiliadas y el Servicio Nacional de Empleo.

La gerente de Canaco, Korayma García González, informó que en esta ocasión fueron siete empresas las que ofertaron oportunidades laborales. Algunas no pudieron acudir de manera presencial, pero mantuvieron disponibles sus vacantes a través de la bolsa de trabajo del organismo.

Detalló que los puestos disponibles fueron variados e incluyeron desde áreas administrativas, como auxiliares administrativos, contables y de nóminas, hasta vacantes operativas y de servicios, como ventas, chef, barista, técnicos en aire acondicionado, instaladores, guardias de seguridad y personal de limpieza.

García González destacó que, con base en ediciones anteriores, se contó con la asistencia de alrededor de 150 personas interesadas en encontrar una oportunidad laboral, cifra que refleja una respuesta positiva por parte de la ciudadanía.

La participación de empresas en la feria

Asimismo, señaló que en cada feria de empleo se logra cubrir prácticamente la totalidad de las vacantes ofertadas, aunque algunas posiciones especializadas pueden tardar más en ocuparse debido a los requisitos específicos.