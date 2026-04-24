Inician despidos en SIMAS Piedras Negras en medio de crisis interna

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — En medio de la crisis que atraviesa el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), este viernes comenzaron a registrarse los primeros despidos al interior del organismo, cuyos movimientos ya fueron notificados a parte del personal.

Entre los cambios destaca el nombramiento de Perla Susana García de la Paz como nueva subgerente comercial, cargo que ya había ocupado previamente, como parte de la reconfiguración administrativa en el sistema.

De acuerdo con versiones difundidas, podrían concretarse más despidos en los próximos días, pese a que no existe una validación legal clara para estos movimientos, ya que, según el alcalde Jacobo Rodríguez, actualmente no hay un Consejo de SIMAS en funciones, instancia encargada de autorizar este tipo de decisiones.

Cabe recordar que, en enero pasado, García de la Paz fue removida de este mismo puesto y sustituida por Karla Lorena Hernández, quien rindió protesta en ese momento. El entonces gerente de SIMAS, Lorenzo Menera, atribuyó dicho cambio a presuntas irregularidades en el área de contratos.

Acciones de la autoridad

En otro frente, Menera aseguró este viernes que los tokens relacionados con la operación del sistema fueron entregados en tiempo y forma a la contadora municipal, afirmando contar con evidencia que respalda dicha acción.

En entrevista, explicó que solicitó previamente estos dispositivos a la subgerente administrativa como medida preventiva ante posibles conflictos y, posteriormente, los entregó formalmente, incluso identificando los sobres en los que se resguardaban.

El funcionario rechazó las versiones que señalan que los tokens no fueron entregados, calificándolas como falsas, y reiteró sus acusaciones contra el alcalde, a quien señaló de distorsionar la información pública.

Asimismo, se deslindó de cualquier responsabilidad sobre un eventual uso indebido de recursos o documentación, al sostener que cumplió con el procedimiento correspondiente.

Cronología del caso

Estos hechos ocurren luego de que el conflicto, que se extendía por cerca de 16 meses, entrara en una pausa tras el retiro del propio Menera de las instalaciones de SIMAS mediante el uso de la fuerza pública, ocurrido el jueves.