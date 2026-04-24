Cabildo de Piedras Negras rechaza por segunda vez compra de terreno para panteón

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El Cabildo local rechazó este jueves, por segunda ocasión, la propuesta del alcalde Jacobo Rodríguez para adquirir un terreno destinado a un nuevo panteón municipal, con un valor cercano a los 25 millones de pesos.

La iniciativa contemplaba la compra del predio a la familia Juaristi; sin embargo, no obtuvo el respaldo de los regidores, quienes reiteraron cuestionamientos sobre el costo y el momento en que fue presentada.

El síndico Guillermo Sánchez criticó que el proyecto no se planteara desde el inicio de la Administración, lo que, dijo, habría permitido evaluar con mayor tiempo distintas opciones en el mercado. "Se debió considerar desde el primer año para tener margen de analizar otras alternativas", expresó, al reiterar su postura en contra de la adquisición.

Por su parte, la regidora Juanita Moyeda señaló que el Cabildo tiene la responsabilidad de garantizar la mejor opción en términos de precio y ubicación. Como referencia, mencionó que su familia adquirió recientemente un terreno cercano al panteón Los Ángeles a un costo considerablemente menor.

En su experiencia como empresaria, afirmó conocer los valores del mercado inmobiliario en la ciudad, por lo que consideró que el monto propuesto no es competitivo.

Tras la discusión, el Cabildo acordó no aprobar la compra y turnar nuevamente el asunto a la Comisión de Hacienda para un análisis más detallado.

Acciones de la autoridad

En la misma sesión, la cuenta pública correspondiente a marzo fue rechazada con 10 votos en contra, con lo que suman ocho informes financieros desaprobados en lo que va de abril para la Administración municipal.