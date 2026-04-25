Aduana de Eagle Pass limitará el horario de cruce a los camiones sin carga

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) anunció que, a partir del 4 de mayo, entrarán en vigor nuevos horarios para el cruce de transporte de carga en el puerto fronterizo de Eagle Pass, con el objetivo de optimizar el flujo comercial y reducir los tiempos de espera.

De acuerdo con un comunicado dirigido a agentes aduanales y transportistas internacionales, los ajustes se enfocan principalmente en la operación de vehículos comerciales vacíos.

Bajo el nuevo esquema, las unidades sin carga podrán cruzar de lunes a viernes en un horario de 12:00 a 23:00 horas, mientras que los fines de semana operarán de 8:00 a 16:00 horas.

En contraste, el transporte con mercancía contará con un horario más amplio: de lunes a viernes de 7:00 a 23:00 horas, y sábados y domingos de 8:00 a 16:00 horas.

La medida responde a los tiempos de espera excesivos registrados durante el último año, derivados del incremento en el cruce de unidades vacías. Esta problemática fue analizada en mesas de trabajo entre representantes comerciales de México y Estados Unidos, autoridades municipales de Eagle Pass y oficinas portuarias de CBP en la región.

Acciones de la autoridad

El análisis técnico detectó un subuso de la infraestructura en el horario matutino, entre las 7:00 y las 12:00 horas, por lo que la estrategia busca priorizar en ese periodo el cruce de mercancías con carga, sin modificar el volumen total de operaciones.

Autoridades destacaron que Eagle Pass se ha consolidado como un punto estratégico para despresurizar otros cruces fronterizos, como Laredo, por lo que la reorganización operativa es clave para mejorar la eficiencia de la cadena de suministro en la región.

Recomendaciones para transportistas

Asimismo, se recomendó a los transportistas anticipar revisiones mecánicas adicionales por parte del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), así como asegurar el correcto envío de los manifiestos electrónicos (e-Manifest), a fin de evitar demoras bajo el nuevo esquema.