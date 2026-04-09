Cumplimenta Fiscalía tres órdenes de aprehensión por droga, robo y violencia familiar

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Fiscalía General del Estado, a través de su delegación en la Región Norte, cumplimentó tres órdenes de aprehensión por distintos delitos, entre ellos posesión de narcóticos, robo en lugar cerrado y violencia familiar.

Acciones de la autoridad

El delegado regional, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que los mandamientos judiciales fueron girados por jueces de la localidad y ejecutados en acciones separadas.

Las tres personas detenidas ya fueron puestas a disposición de la autoridad judicial correspondiente para continuar con su proceso legal.

Detalles confirmados

En uno de los casos, el imputado se encontraba prófugo luego de haber sido declarado sustraído del proceso, por lo que ahora se retomará su situación jurídica ante el juez.

Respecto a los otros dos detenidos, deberán responder a las imputaciones que formulará el Ministerio Público, que buscará su vinculación a proceso y la imposición de medidas cautelares para garantizar la protección de las víctimas y su permanencia dentro del procedimiento.

La Fiscalía precisó que el caso de robo ocurrió en la colonia Las Fuentes, en esta ciudad.