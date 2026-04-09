Eagle Pass rechaza acuerdo con proyecto del puente Puerto Verde

EAGLE PASS, TEXAS. - El Concilio municipal decidió la tarde del martes no formalizar un acuerdo de entendimiento con el proyecto del tercer puente internacional conocido como Puerto Verde, impulsado por inversionistas privados.

Como parte de la determinación, la ciudad enviará una carta formal a los desarrolladores para dejar claro que no participará en el plan, que contempla también la construcción de un puente ferroviario.

Asimismo, los integrantes del cabildo resolvieron no destinar recursos para la elaboración de un estudio que analice las posibles ventajas y desventajas económicas de la obra para la ciudad.

Durante la sesión se hizo referencia a una comunicación dirigida al Comité de Superficies de Transportación, en la que se solicitaba fijar una postura oficial respecto a la eventual firma de un acuerdo de entendimiento sobre el controvertido proyecto.

Acciones de la autoridad

El concejal Billy Davis intervino para subrayar que la prioridad del gobierno local debe centrarse en fortalecer su propia infraestructura fronteriza, particularmente en la ampliación de accesos al Puente Internacional Dos y la adición de seis carriles a su plataforma.

Dicha propuesta, afirmó, permitiría incrementar la capacidad operativa del cruce, considerado clave para el flujo comercial y los ingresos municipales. Sus declaraciones fueron respaldadas con aplausos por parte de algunos asistentes.

El Puente Internacional Dos pertenece a la ciudad y representa una fuente fundamental de recursos a través del cobro de tarifas. Autoridades locales han advertido que un nuevo cruce privado podría desviar tráfico comercial y afectar dichas finanzas.

Detalles confirmados

El proyecto Puerto Verde es promovido por inversionistas privados con respaldo del condado de Maverick, y se prevé su construcción fuera de los límites municipales, al norte del condado, en la zona de Minas del Seco. La infraestructura estaría destinada exclusivamente al transporte de carga.

Antes de la votación, residentes participaron en el periodo de comentarios públicos para manifestar su rechazo al proyecto. Los ciudadanos argumentaron posibles impactos negativos para la comunidad y solicitaron al Concilio no respaldarlo.

La decisión del órgano municipal refleja el amplio escepticismo y oposición que el proyecto ha generado entre sectores de la población local.