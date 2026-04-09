Investigan robo a negocio en la colonia Doctores de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Luego de la denuncia presentada por la propietaria del negocio afectado, autoridades de la Fiscalía General del Estado iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el robo registrado en la colonia Doctores, en Piedras Negras.

Acciones de la autoridad

El delegado de la Región Norte I, Raúl Rigoberto Rodríguez Ríos, informó que, tras recibir el reporte, el caso fue turnado a la Agencia de Investigación Criminal, cuyos elementos realizan las diligencias necesarias para identificar a los responsables y ubicar el paradero de los objetos robados.

Detalles confirmados

Indicó que, como parte de las indagatorias, se lleva a cabo el análisis de videograbaciones tanto del establecimiento como de cámaras cercanas, además de la recopilación de posibles testimonios de vecinos y comerciantes del sector que pudieran aportar información relevante.

Hasta el momento, no se ha determinado el monto exacto de lo robado; sin embargo, la afectada estima que las pérdidas podrían superar los 40 mil pesos. Asimismo, no se reportan personas detenidas, por lo que las investigaciones continúan en curso.