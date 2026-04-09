Suben fletes hasta 20%: Pega alza del diésel a la canasta básica

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El incremento sostenido en el precio del diésel en México, impulsado por la volatilidad en los mercados internacionales del petróleo, comenzó a reflejarse en el costo de productos de la canasta básica, con un impacto inicial en el sector agroalimentario.

Comerciantes locales advirtieron que el encarecimiento del combustible ya se trasladó a los costos de transporte, generando una presión directa sobre los precios finales al consumidor.

“Desafortunadamente, como ya se había previsto, ante el hecho de que por varias semanas se han mantenido los precios altos de los combustibles, ya se empezó a reflejar en los fletes”, señaló Héctor Rodríguez López, comerciante.

De acuerdo con el entrevistado, los costos de traslado de mercancías han registrado incrementos de entre 15% y 20%, lo que ha provocado una reacción en cadena en los precios de distribución en la región.

Explicó que, de mantenerse esta tendencia, el alza podría extenderse en el corto plazo a productos industrializados, que suelen reaccionar con mayor rezago ante este tipo de presiones.

“Son generalmente los que más se tardan en subir, porque en muchos de los casos, una vez que suben, difícilmente vuelven a bajar”, expuso.

Aunque evitó emitir proyecciones definitivas, estimó que en aproximadamente dos semanas una mayor variedad de productos podría reflejar ajustes al alza, conforme se consolide el impacto del incremento en los costos logísticos.