Más de 30 años de prisión para responsable de homicidio de menor en colonia Argentinas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Se llevó a cabo la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño derivada del juicio oral realizado la semana pasada, en el cual se dictó un fallo condenatorio contra una persona responsable del delito de homicidio calificado.

De acuerdo con lo expuesto por la representación social, los hechos ocurrieron el 1 de enero de 2025 en la colonia Argentinas, donde un adolescente de entre 13 y 14 años de edad perdió la vida tras ser atacado con ventaja y brutal ferocidad.

Detalles confirmados

Durante la audiencia celebrada este martes, luego de los alegatos presentados por el Ministerio Público y la asesoría jurídica, el Tribunal Unitario emitió sentencia condenatoria imponiendo una pena de 30 años y nueve meses de prisión, además del pago de una reparación del daño superior a los tres millones de pesos.

Dicho monto contempla la reparación integral, el daño moral y la indemnización correspondiente, incluyendo el equivalente a cinco mil salarios mínimos.

Acciones de la autoridad

Asimismo, se realizó la lectura y explicación formal de la sentencia, en la que el Ministerio Público solicitó la dispensa de la lectura completa del fallo. La resolución fue dictada tomando en cuenta los factores de individualización establecidos por el juez.

El caso será revisado por el área de control de constitucionalidad para los efectos legales correspondientes y la posible interposición de recursos conforme a la ley.