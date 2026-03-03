Amplían preinscripciones de educación básica en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La Secretaría de Educación amplió el periodo de preinscripciones para educación básica hasta el próximo 6 de marzo, informó el director de Servicios Regionales, Benito Luis Cosilla.

El funcionario explicó que originalmente el cierre estaba programado para el 27 de febrero; sin embargo, con el objetivo de brindar mayor oportunidad a madres y padres de familia, se decidió extender el plazo unos días más.

"Se ha tenido muy buena respuesta. Aún hay padres de familia que están acudiendo a Servicios Educativos para solicitar apoyo y poder preinscribir a sus hijos", señaló.

Cosilla reiteró el llamado a realizar el trámite en tiempo y forma, ya que una vez que cierre la plataforma, el proceso se reanudará hasta agosto, cuando inicie el próximo ciclo escolar.

"Después andamos batallando en agosto para conseguir espacios. Los padres buscan escuelas cercanas a sus domicilios o de su preferencia, pero ya es complicado encontrar lugares disponibles, y eso genera gastos adicionales como transporte", advirtió.

Ampliación de preinscripciones en educación básica

La ampliación aplica para todos los niveles de educación básica: preescolar, primaria y secundaria. El trámite puede realizarse en línea desde el hogar, un teléfono móvil o en algún cibercafé; además, quienes tengan dudas pueden acudir a las oficinas regionales para recibir orientación.

El directivo aclaró que, al tratarse de un sistema en línea, aún no se cuenta con un corte preliminar del porcentaje de alumnos inscritos, y precisó que la ampliación no obedece necesariamente a un rezago, sino a la intención de facilitar el proceso a las familias.

"Es mejor hacerlo con tiempo y evitar complicaciones después. El objetivo es que ningún alumno se quede sin lugar", puntualizó.